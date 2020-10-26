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СМИ: Актера из сериала «Универ» избили возле торгового центра в Москве
Фото: instagram.com/maninvladislav

СМИ: Актера из сериала «Универ» избили возле торгового центра в Москве

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, Пресненская набережная, 2 Карта всех событий

Российский актер Владислав Манин, запомнившийся зрителям в образе крутого парня, был жестоко избит у торгового центра на глазах у своей семьи.

Неизвестные мужчины перегородили дорогу водителю такси, который вез Владислава с женой и сыном. Актер попытался образумить злоумышленников, однако в результате началась драка.

— Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало, — рассказал Манин.

Артист отправился в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и рваной раной головы. Владислав Манин уже написал заявление в полицию.

Напомним, что 34-летний актер почти всегда исполнял роли криминальных авторитетов или охранников. Мужчина крепкого телосложения появился в фильме «Т-34», успел сыграть в сериале «Универ. Новая общага», телесериале «Желтый глаз тигра» и других.

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