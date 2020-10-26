Движение на МКАД восстановлено после столкновения шести машин

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Россия, Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

Движение на 27-м километре МКАД, где столкнулись шесть транспортных средств, восстановлено. Об этом сообщили в понедельник, 26 октября, в пресс-службе Департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Ранее стало известно, что в ДТП попали три «Газели» и три легковушки. Одна из машин опрокинулась на бок, перекрыв полосы для движения. Обошлось без пострадавших.

На место аварии выехал расчет пожарно-спасательного отряда, который поставил перевернувшийся автомобиль на колеса.

— Благодаря слаженным действиям работников ГКУ ПСЦ движение было восстановлено в кратчайшие сроки, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о четырех столкнувшихся машинах на 26-м километре МКАД.

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