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Педиатр рассказала про важность соблюдения графика вакцинации у детей
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Педиатр рассказала про важность соблюдения графика вакцинации у детей

Оксана Васильева

Здоровье

Врач–педиатр высшей категории Лина Мурадова рассказала, что родителям нужно четко следить за графиком вакцинации своих детей, так как не всегда можно и нужно откладывать прививки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Специалист считает, что принимать окончательное решение по поводу плановой прививки ребенка родители должны после консультации с личным врачом-педиатром, так как если родители не укладываются в календарь прививок, то в некоторых случаях приходится вакцинировать ребенка заново или делать «догоняющую» вакцину.

— Все зависит от того, какого возраста ребенок, какие у него особенности и что за прививка требуется. В каких–то ситуациях страх родителей оправдан, в других это может привести к потере эффекта от прививки. В частности, вакцина от пневмококка и гриппа, как уже всем известно, не убережет от коронавирусной инфекции. Зато она сглаживает течение болезни и защищает от развития пневмококковой пневмонии, — сказала врач.

Также «Радио 1» передает, что министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что более 600 тысяч детей всех возрастов уже сделали прививку от гриппа в Подмосковье, а всего в этом году они планируем привить более миллиона детей. Министр отметила, что перед вакцинацией медицинский специалист проводит осмотр на предмет противопоказаний и сделает прививку современными препаратами – это «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

Ранее ведущий врач–педиатр детской клиники Мадина Абдулаева рассказала о об особенностях вакцинации от полиомиелита, который входит в Национальный календарь прививок и является единственным видом профилактики опасной болезни, а после введения живой вакцины от полиомиелита привитые и непривитые люди должны быть разобщены в течение 60 дней, писал ФАН.

Читайте также: Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о побочных эффектах препарата

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