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«Тронул меня»: Садальский назвал самого успешного россиянина в шоу-бизнесе
Фото: youtube.com / Стас Садальский

«Тронул меня»: Садальский назвал самого успешного россиянина в шоу-бизнесе

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Станислав Садальский назвал самого успешного россиянина в шоу-бизнесе и спорте. По его словам, им стал боец Хабиб Нурмагомедов.

— Хабиб — самый успешный россиянин в шоу-бизнесе и в спорте. Конечно, после своей победы он так тронул меня своими слезами. То, что он обещал маме уйти из спорта. Конечно, он теперь может позволить покупать себе красивые вещи, модную одежду, красивые вещи, роскошные автомобили. Но он этого делать не будет. Он вернется в горы, где он построил дороги и большой спортзал, — заявил Садальский.

Актер показал нарезку со словами спортсмена о том, что надо беречь родителей. Садальский заявил, что это очень трогательно, и призвал людей заботиться о близких.

По мнению Садальского, главное качество хорошего человека — сострадание, и Хабиб обладает этим качеством. Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

Читайте также: Стало известно, чем займется Нурмагомедов после завершения карьеры в UFC

Станислав СадальскиймнениеХабиб Нурмагомедов
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