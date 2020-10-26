Посол РФ призвал США перестать выторговывать преимущества по ДСНВ

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Москва считает преждевременным говорить о том, что Россия и США находятся на пороге договоренностей по контролю над вооружениями. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в понедельник, 26 октября, во время выступления в Международном консультативном совете в формате телеконференции.

Кроме того, он призвал Штаты отказаться от попыток выторговывать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он также напомнил о том, что ранее Вашингтон отказался продлевать договор в том виде, как он был подписан.

— По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации, — пояснил Антонов.

Он добавил, что Москва призывает Вашингтон проявить политическую мудрость и подтвердить свою ответственность за поддержание стратегической стабильности, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ на год без всяких условий.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был заключен между Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Российские власти много раз выражали готовность продлить соглашение, но Соединенные Штаты настаивают на присоединении КНР к сделке.

22 июня в Вене состоялись российско-американские консультации по вопросу ДСНВ, в ходе которых обсуждались перспективы продления договора. Американская сторона оценила ход встречи положительно.

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