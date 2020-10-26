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Путина пригласили на годовщину начала национальной освободительной борьбы Греции
Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Путина пригласили на годовщину начала национальной освободительной борьбы Греции

Евгения Звощик

Внешняя политика

Президента России Владимира Путина пригласили в Грецию на празднования по случаю 200-летия начала национальной освободительной борьбы страны. Об этом сообщил премьер Греции Кириакос Мицотакис в понедельник, 26 октября, во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Мероприятия в честь годовщины пройдут в марте следующего года.

— Греция является членом ЕС и НАТО, но это не мешает нам расширить наше сотрудничество, — пояснил Мицотакис.

Со своей стороны Лавров отметил, что разделяет мнение премьера о том, что членство Греции в НАТО и Европейском Союзе не может быть препятствием для развития отношений с Россией, передает РИА Новости.

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