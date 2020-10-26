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Свыше 230 бутылок нелегального алкоголя изъяли в «Москва-Сити»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 230 бутылок нелегального алкоголя изъяли в «Москва-Сити»

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

Незаконную торговлю алкоголем пресекли в башне «Федерация» «Москвы-Сити». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Сотрудники департамента вместе с полицейскими провели контрольно-проверочное мероприятие. Во время него удалось изъять порядка 230 бутылок алкоголя, который пытались продать незаконно.

— На 75 этаже функционирует кафе, где и осуществлялась реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Из незаконного оборота изъято 219 единиц крепкой алкогольной продукции и пива, — цитирует пресс-службу департамента ТАСС.

Кафе располагалось в апартаментах, которые предназначены для проживания. Таким же способом на 84 этаже башни работает кальянная. Оттуда правоохранителям удалось изъять 16 бутылок незаконного алкоголя.

В отношении владельцев заведений составили протоколы об административном правонарушении.

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