Нутрициолог прокомментировала рацион королевы Елизаветы II

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Нутрициолог Алена Степанова прокомментировала рацион королевы Елизаветы II, который описал в книге бывший повар королевы, пишет «МИР 24».

Автор книги рассказал, что на завтрак королева предпочитает хлопья с молоком и чай с печеньем, на ланч — курицу или рыбу с гарниром из шпината и кабачков или салатом. В 17:00 она традиционно пьет чай с молоком и ест печенье с джемом и взбитыми сливками. При этом королева любит картофель фри, утверждает автор книги.

Степанова считает, что рацион королевы далек от здорового.

— Я не могу сопоставить королеву и такое питание. Мы видим, что у нее достаточно здоровое питание только в ланч, все остальное к здоровью имеет побочное отношение. Видимо, королеву нутрицевтиками, суперфудами поддерживают, потому что с таким питанием до 60 дожить — это хорошо, — сказала специалист.

Она отметила, что четырехразовое питание с отсутствием ужина подходит далеко не всем.

Недавно шеф-повар Джефф Бейкер, ранее готовивший лично для королевы Великобритании, рассказал рецепт идеальных жареных сосисок. Он заявил, что сосиски нужно достать из холодильника за 20 минут до приготовления, иначе они могут прожариться неравномерно, а кожица некрасиво лопнет. Жарить сосиски нужно на сковороде с антипригарным покрытием, смазанной чайной ложкой гусиного или утиного жира, писал сайт argumenti.ru.

Также ранее ФАН писал, что диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева дала рекомендации по укреплению иммунитета осенью. В первую очередь она советует включить в рацион источники полноценного белка. Этот элемент идет на построение иммуноглобулина, который препятствует распространению вирусной и бактериальной инфекции, а также в рационе человека обязательно должны присутствовать жиры, так как они не пропускают патогенный фактор внутрь клетки.

Источник: mir24.tv

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