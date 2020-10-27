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ВОЗ опровергла слухи о повышении смертности от коронавируса
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ опровергла слухи о повышении смертности от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Всемирная организация здравоохранения и мировое научное сообщество не располагают доказательствами того, что возбудитель коронавирусной инфекции мутировал и стал смертоноснее. Об этом заявила руководитель технической группы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Эксперт напомнила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций COVID-19. Данное направление работы имеет большое значение, поскольку мутация вируса меняет подход к диагностике заболевания, а также к созданию вакцин и лекарственных препаратов.

— Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации, и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки, — отметила Ван Керкхове.

Это подтверждает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он рассказал, что организация ведет непрерывную работу по отслеживанию изменений COVID-19.

— Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным, — цитирует Райана РИА Новости.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ назвали условия выписки пациентов с COVID-19 до получения отрицательного теста.

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