ВОЗ опровергла слухи о повышении смертности от коронавируса

Фото: twitter.com/mfame_guru

Всемирная организация здравоохранения и мировое научное сообщество не располагают доказательствами того, что возбудитель коронавирусной инфекции мутировал и стал смертоноснее. Об этом заявила руководитель технической группы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Эксперт напомнила, что с начала пандемии в ВОЗ работает специальная группа по выявлению и отслеживанию мутаций COVID-19. Данное направление работы имеет большое значение, поскольку мутация вируса меняет подход к диагностике заболевания, а также к созданию вакцин и лекарственных препаратов.

— Но вирус стабильный. Есть нормальные мутации, и диагностирование, терапевтическое лечение и разработки, — отметила Ван Керкхове.

Это подтверждает директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он рассказал, что организация ведет непрерывную работу по отслеживанию изменений COVID-19.

— Нет указаний на то, что вирус стал легче передаваться или стал более смертоносным, — цитирует Райана РИА Новости.

Ранее в Министерстве здравоохранения РФ назвали условия выписки пациентов с COVID-19 до получения отрицательного теста.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Мишустин выразил надежду на скорое снятие всех ограничений по коронавирусу