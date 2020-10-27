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Лавров обвинил Запад в удвоении усилий по сдерживанию развития России
Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Лавров обвинил Запад в удвоении усилий по сдерживанию развития России

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и ряд европейских государств в последнее время удвоили усилия по сдерживанию развития России.

По словам дипломата, эти страны «стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов». Запад взял за правило строить общение с Россией «с позиции презумпции ее виновности во всем», отметил Лавров.

Чтобы оправдать продление действующих антироссийских санкций и введение новых, Запад вбрасывает бездоказательные обвинения и инсинуации на уровне highly likely (в переводе с английского языка — «с высокой вероятностью»), выдвигая претензии к Москве «на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике», указал глава российского МИД.

Лавров привел в пример «высокомерный отказ Берлина отвечать на многочисленные запросы» Генеральной прокуратуры России по ситуации вокруг Алексея Навального вопреки Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

В такой ситуации «рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится», однако антироссийские выпады не останутся без реакции российской стороны. При этом Москва стремится «наращивать взаимодействие с теми, кто открыт к честной совместной работе на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов», заявил Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Российская Федерация отреагирует на дальнейшее развертывание США в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) систем, ранее запрещенных по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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