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Ксения Собчак подтвердила, что перенесла коронавирус
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Ксения Собчак подтвердила, что перенесла коронавирус

Татьяна Плотникова

Общество

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией, болезнь также перенес ее сын Платон.

По словам Собчак, во время болезни у нее была повышена температура, ее также беспокоил кашель. К настоящему времени телеведущая уже практически выздоровела и чувствует себя гораздо лучше.

Журналистка находится дома и работает в удаленном режиме — в частности, телепередачу «Док-ток. Коронавирус: консилиум для Ксении Собчак» на Первом канале, в которой звезда сообщила о перенесенной болезни, она вела дистанционно.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что тест Собчак на COVID-19 дал положительный результат. Телеведущая скептически прокомментировала эти сообщения, охарактеризовав их как «дефицит новостей», однако не дала однозначного опровержения или подтверждения.

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