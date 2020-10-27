Ксения Собчак подтвердила, что перенесла коронавирус

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией, болезнь также перенес ее сын Платон.

По словам Собчак, во время болезни у нее была повышена температура, ее также беспокоил кашель. К настоящему времени телеведущая уже практически выздоровела и чувствует себя гораздо лучше.

Журналистка находится дома и работает в удаленном режиме — в частности, телепередачу «Док-ток. Коронавирус: консилиум для Ксении Собчак» на Первом канале, в которой звезда сообщила о перенесенной болезни, она вела дистанционно.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что тест Собчак на COVID-19 дал положительный результат. Телеведущая скептически прокомментировала эти сообщения, охарактеризовав их как «дефицит новостей», однако не дала однозначного опровержения или подтверждения.

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