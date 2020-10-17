«Не нужно делать тайны»: Шепелев призвал открыто говорить о заражении COVID-19
Телеведущий Дмитрий Шепелев выразил мнение, что следует открыто, не таясь, говорить о заражении коронавирусной инфекции.
Шепелев рассказал о ситуации, когда в классе его сына Платона выявили случай инфицирования COVID-19. Мама ребенка не стала скрывать правду и сообщила в родительском чате, что заболел именно ее сын. По словам Шепелева, этот поступок вызвал огромную симпатию, все поддержали семью и пожелали выздоровления мальчику.
— Не нужно делать тайны из того, что скрывать совсем не обязательно, потому что шепот за спиной громче и отвратительнее молчания, — написал телеведущий в своем Instagram.
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Тот самый вирус. Уже несколько раз получал сообщение «Съемка не состоится, заболел участник». Ну, что поделаешь, все правильно делают, что отменяют. Вот и в школе недавно анализ подтвердил вирус у одного ребенка - весь класс на 1,5 недели отправили на дистанционное. Имя школа не раскрывает, и правильно. Но мне особенно понравилось что, что мама мальчика сама написала в родительский чат, рассказала что заболел именно ее ребенок, не стала скрывать. Чем вызвала огромную симпатию. Все ее поддержали и пожелали выздоровления. Мне кажется это очень честный и правильный подход - говорить честно. Не нужно делать тайны из того, что скрывать совсем не обязательно, потому что шепот за спиной громче и отвратительнее молчания
Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)
Ранее стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский «Ювентус», заболел коронавирусом.
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