Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 27 октября, погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона, благодаря чему сохранится теплая облачная погода с прояснениями, без осадков.

В Москве ожидается от десяти до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — от семи до 12 градусов, что превышает климатическую норму конца октября.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы «бабью осень».

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