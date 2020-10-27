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Еще 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

За последние сутки еще 3269 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество людей, которые вылечились от COVID-19, увеличилось до 296 474, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможном обострении ситуации с COVID-19 в феврале — марте 2021 года. Там отметили, что после новогодних праздников эпидемический процесс снова станет интенсивным. Возвращение к летним показателям текущего года следует ожидать, вероятнее всего, к будущему лету.

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