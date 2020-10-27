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За сутки в России выявили более 16,5 тысячи случаев коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За сутки в России выявили более 16,5 тысячи случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

В России за минувшие сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 27 октября.

Среди новых зараженных COVID-19 26,4 процента не имели клинических проявлений заболевания. За сутки в России зафиксировали 320 летальных исходов, полностью выздоровели 12 844 человека.

За сутки в России выявили более 16,5 тысячи случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с коронавирусом за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За все время пандемии в России выявлено 1 547 774 случая инфекции. Всего зафиксировано 26 589 летальных исходов, вылечились 1 158 940 пациентов.

За сутки в России выявили более 16,5 тысячи случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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