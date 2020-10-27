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Еще 4312 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Еще 4312 новых случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Город

За последние 24 часа в столице выявили 4312 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

— На ИВЛ в больницах Москвы находятся 304 человека, — уточняется в сообщении.

Еще 4312 новых случаев коронавируса выявили в Москве за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что 12,5 процента среди заболевших составляют дети, 42,3 процента — взрослые в возрасте от 18 до 45 лет, 29,8 процента — от 46 до 65 лет, еще 10,6 процента — люди от 66 до 79 лет. Также 4,8 процента среди заболевших — пожилые люди старше 80 лет.

Сообщается также, что за сутки в России выявили 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 320 летальных исходов.

Ранее сообщалось, что за последние сутки еще 3269 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Количество людей, которые вылечились от COVID-19, увеличилось до 296 474.

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