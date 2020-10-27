В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Российское правительство работает над устранением проблемы, возникшей в сфере обеспечения лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 27 октября.

Так он прокомментировал обращения ряда организаций на имя президента России с просьбой решить вопрос нехватки лекарств для пациентов с онкозаболеваниями.

— Медицинский сектор правительства, сектор здравоохранения в правительстве уже тоже на это отреагировал и работает над тем, чтобы ситуацию исправить, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, медицинская сфера в этой области профинансирована в достаточной мере. А пандемия, уточнил Песков, стала поводом, чтобы думать о концептуальном развитии. Кроме того, вопрос увеличения финансирования в сфере здравоохранения является предметом анализа для руководства страны, сообщает Интерфакс.

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