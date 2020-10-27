Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом

Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим новым типом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в МИД во вторник, 27 октября.

Отмечается, чторанее запланированные визиты и встречи переносятся на более поздний срок. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Лавров чувствует себя хорошо.

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