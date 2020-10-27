Нурмагомедов занял первое место в общем рейтинге UFC

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов вышел на первое место в общем рейтинге UFC, не зависимости от категорий. Достижением спортсмен поделился на личной странице в Instagram.

— Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так, — отметил Нурмагомедов.

Он также добавил, что добиться успехов ему помог отец — Абдулманап Нурмагомедов, который посвятил сыну много времени и труда.

На втором месте после россиянина в рейтинге указан американец Джон Джонс, на третьем — Исраэль Адесанья из Нигерии.

Ранее Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел в Абу-Даби, спортсмен применил удушающий прием во втором раунде. Позже боец заявил, что завершает карьеру в UFC.

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