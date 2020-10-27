СК сообщил об обнаружении тел при осмотре взорвавшегося в Азовском море танкера

Фото: Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следователи обнаружили останки предположительно пропавших членов экипажа во время осмотра танкера «Генерал Ази Асланов». Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ во вторник, 27 октября.

Отмечается, что для установления личности погибших были назначены генетические экспертизы, передает РИА Новости.

Напомним, взрыв произошел в Азовском море в воскресенье, 25 октября. На борту находился экипаж из 13 человек. По данным Росморречфлота, десять человек были спасены проходившим мимо судном, еще трое упали за борт.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

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