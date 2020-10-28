Рекордное число зараженных COVID-19 выявлено в мире за неделю

Фото: twitter.com/Federal Ministry of Health, NIGERIA

Рекордные 2,8 миллиона случаев заражения COVID-19 выявлены в мире за последнюю неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За период с 19 по 25 октября в мире зарегистрировано 2 884 604 случая заражения коронавирусом, умерли 39 712 человек с COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей, летальность — на 8 процентов.

Согласно данным ВОЗ, наиболее высокий прирост зараженных коронавирусом на прошлой неделе был выявлен в Европе (1 335 914 человек), в Северной и Южной Америке (884 318), сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Что опаснее — ковид или паника вокруг него