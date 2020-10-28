Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рекордное число зараженных COVID-19 выявлено в мире за неделю
Фото: twitter.com/Federal Ministry of Health, NIGERIA

Рекордное число зараженных COVID-19 выявлено в мире за неделю

Юлия Курганова

Здоровье

Рекордные 2,8 миллиона случаев заражения COVID-19 выявлены в мире за последнюю неделю. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За период с 19 по 25 октября в мире зарегистрировано 2 884 604 случая заражения коронавирусом, умерли 39 712 человек с COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения увеличилось на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей, летальность — на 8 процентов.

Согласно данным ВОЗ, наиболее высокий прирост зараженных коронавирусом на прошлой неделе был выявлен в Европе (1 335 914 человек), в Северной и Южной Америке (884 318), сообщает РИА Новости.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Что опаснее — ковид или паника вокруг него

новый рекордВОЗкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Все мнения
О проекте