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Более 180 онлайн-мероприятий подготовили к акции «Ночь искусств»
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Более 180 онлайн-мероприятий подготовили к акции «Ночь искусств»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 3/30с1Карта всех событий

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве с 3 по 4 ноября в режиме онлайн. Более 180 бесплатных мероприятий подготовили для горожан, среди которых экскурсии, спектакли, музыкальные концерты и мастер-классы.

Чтобы попасть на любое из них, достаточно зайти на сайт акции. Музеи, парки, библиотеки, дома культуры и школы искусств города представят свои программы.

Так, в помещении Кругового депо состоится многочасовой марафон игры на арфе под названием «Теория струн». Трансляцию выступлений известных музыкантов будут показывать с 20:00 до 01:00.

Музей космонавтики представит проект «Музыка/театр». В 18:00 пользователи смогут послушать любимые песни из советских и российских фильмов, таких как «Гостья из будущего», «Москва — Кассиопея», «Карнавал».

В рамках проекта «Современное искусство» художники AnomalitKate и Макс Гошко-Даньков преобразят фойе культурного центра «Строгино». За шесть часов непрерывной работы они создадут красочный граффити-рисунок.

Узнать подробности о предстоящих мероприятиях можно будет на сайте акции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Ночь искусств» является ежегодной акцией, благодаря которой жители столицы бесплатно посещают различные культурные площадки. Впервые она прошла в Москве в 2013 году.

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«Ночь искусств»музеионлайн-мероприятия
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