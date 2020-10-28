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Астрономы назвали дату столкновения крупного астероида Апофис с Землей
Фото: pixabay.com

Астрономы назвали дату столкновения крупного астероида Апофис с Землей

Ростислав Зубков

Наука

Ученые допускают, что в относительно недалеком будущем Земля может столкнуться с крупным астероидом. Об этом предупреждает астроном из Института астрономии Гавайского университета Дэйв Толен, который рассчитал траекторию полета небесного тела.

Речь идет об астероиде под названием Апофис. Из-за так называемого эффекта Ярковского — неоднородного теплового излучения — скорость полета космического объекта растет. Не исключено, что уже 13 апреля 2029 года Апофис можно будет увидеть в небе невооруженным глазом, а в 2068 году он может столкнуться с Землей.

Наблюдения за астероидом проводились через телескоп «Субару». Исследователи отмечают, что каждый год Апофис на 170 метров смещается со своей гравитационной орбиты. Это повышает вероятность столкновения с нашей планетой. Результаты данного исследования были доложены в Планетологической секции Виртуального собрания Американского астрономического общества, пишет Gizmodo.

Ранее ученые рассказали о приближении более 20 астероидов к Земле.

Читайте также: Астроном рассказал, как изменится Земля после столкновения с «предвыборным» астероидом

астероидыпланета Земляастрономы
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