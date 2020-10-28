Более 300 тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 3577 человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 28 октября.

Таким образом, в городе число вылечившихся от инфекции превысило 300 тысяч, сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 300 051 человека, — сказала заммэра.

Она напомнила, что выздоровевшие люди могут стать донорами плазмы, которая поможет пациентам с COVID-19.

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