«Последний гвоздь в крышку гроба»: Баку объяснил срыв диалога по Карабаху

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Переговоры по Нагорному Карабаху в очередной раз сорвались из-за того, что Ереван назвал спорный регион армянским. Это стало «последним гвоздем в крышку гроба», заявил Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева.

— Последним гвоздем в крышку гроба в переговорном процессе стало его заявление о том, что Нагорный Карабах является армянским, — сказал ассистент азербайджанского лидера в интервью The New York Times.

Гаджиев уточнил, что первым предвестником военного конфликта с Арменией стало обострение отношений между сторонами в июле.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, но в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

26 октября между Ереваном и Баку было сорвано уже третье гуманитарное перемирие. Его заключили при посредничестве США, однако спустя несколько минут после вступления договоренностей в силу стороны обвинили друг друга в их нарушении.

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