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Россияне приобрели поездки с кешбэком на более чем 870 миллионов рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россияне приобрели поездки с кешбэком на более чем 870 миллионов рублей

Ростислав Зубков

Туризм

С начала старта второго этапа программы туристического кешбэка российские путешественники приобрели поездок более чем на 870 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

По данным ведомства, такого результата удалось достичь всего за неделю с момента запуска акции. До ее конца остается еще полтора месяца.

— Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей, — отметили в службе.

Напомним, второй этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств стартовал 15 октября. До 5 декабря граждане могут приобрести поездки и проживание с кешбэком на новых условиях: теперь по программе можно купить туры от двух ночей (раньше было от четырех), а возврат в размере 20 процентов действует на поездки любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличили до 20 тысяч рублей (раньше было 15 тысяч рублей). Отправиться в путешествие по стране в рамках акции можно до 10 января 2021 года.

Программа была разработана в целях поддержки внутреннего туризма на фоне пандемии коронавируса.

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Россияпутешествиекешбэк
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