СМИ: Власти Турции допустили закрытие границ для туристов

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Турция может закрыть границы для туристов, включая российских путешественников. Об этом пишет местная газета Hürriyet.

По ее данным, уже со среды, 28 октября, турецкие власти могут ввести новые коронавирусные ограничения, чтобы препятствовать росту случаев заражения в стране.

Как отмечает газета, ранее в стране наблюдалось резкое повышение числа пациентов с инфекцией. В связи с этим, предварительно, более жесткие рестрикции могут быть введены в крупных провинциях Турции, в том числе в Стамбуле и других городах региона Мраморного моря.

Авиасообщение между РФ и Турцией было возобновлено с 1 августа. Кроме того, с 10 августа в расписание вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

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