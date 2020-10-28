Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Власти Турции допустили закрытие границ для туристов
Фото: pexels.com / Caner Cankisi

СМИ: Власти Турции допустили закрытие границ для туристов

Ростислав Зубков

Туризм

Турция может закрыть границы для туристов, включая российских путешественников. Об этом пишет местная газета Hürriyet.

По ее данным, уже со среды, 28 октября, турецкие власти могут ввести новые коронавирусные ограничения, чтобы препятствовать росту случаев заражения в стране.

Как отмечает газета, ранее в стране наблюдалось резкое повышение числа пациентов с инфекцией. В связи с этим, предварительно, более жесткие рестрикции могут быть введены в крупных провинциях Турции, в том числе в Стамбуле и других городах региона Мраморного моря.

Авиасообщение между РФ и Турцией было возобновлено с 1 августа. Кроме того, с 10 августа в расписание вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россиянку в Турции заставили сдать тест на коронавирус за 18 тысяч рублей

Турцияграницакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Все мнения
О проекте