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Жители Москвы смогут узнать о рецепте на молочную кухню с помощью QR-кода
Фото: pixabay.com

Жители Москвы смогут узнать о рецепте на молочную кухню с помощью QR-кода

Виктория Родимкина

Город

В столице узнать о статусе рецепта на получение льготных продуктов в молочно-раздаточных пунктах теперь можно с помощью специального QR-кода. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что это поможет избежать дополнительных походов в поликлинику для уточнения информации о рецепте. После сканирования кода нужно перейти по ссылке, заполнить необходимые данные, после чего консультант передаст всю информацию. Если же специалист окажется не в Сети в момент обращения, данные о рецепте будут отправлены пользователю на почту.

— Если льготополучатель уже получал рецепт на молочную кухню и в системе ЕМИАС есть об этом соответствующая запись, то последующие рецепты передаются в молочно-раздаточный пункт автоматически, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что горожанам нет необходимости дополнительно посещать поликлинику. Если рецепт выписывается впервые, москвичам нужно посетить медучреждение, а затем передать рецепт в молочно-раздаточный пункт.

Подробную информацию можно найти на сайте столичного департамента здравоохранения.

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