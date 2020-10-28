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В Кремле назвали непозволительным инцидент со скорыми в Омске
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В Кремле назвали непозволительным инцидент со скорыми в Омске

Ростислав Зубков

Общество

Ситуация со скорыми в Омске непозволительна, до подобных инцидентов никогда не должно доходить. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Лучше, чтобы ситуация вообще до этого не доходила, — приводит Интерфакс его слова.

Он добавил, что реакция на такие проблемы должна быть оперативной, причем на уровне губернаторов.

Напомним, ночью 27 октября две машины скорой помощи привезли тяжелых пациентов, в том числе зараженных коронавирусом, к зданию областного минздрава, а не в стационар, поскольку в нем не хватило мест. В итоге больных около десяти часов не могли госпитализировать.

К настоящему моменту проблему решили, однако по факту случившегося проведут расследование. На инцидент обратил внимание и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Результаты проверки должны представить главе Омской области Буркову не позднее 5 ноября.

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Омская областьСкорая помощь в РоссииКремль
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