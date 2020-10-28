Пять миллиардов рублей выделят на амбулаторное лечение россиян с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил выделить пять миллиардов рублей на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства в среду, 28 октября.

По его словам, правительство РФ разработало предложения по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.

— Правительство разработало предложения и по лекарствам. Часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (Голикова — прим. «ВМ») сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема, — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что кабинет министров обсуждал цифру в пять миллиардов рублей для обеспечения россиян бесплатными лекарствами, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавиурса в России пока рано.

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