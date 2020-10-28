Новый рекорд по зараженным COVID-19 за сутки зафиксировали в Швеции

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Количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Швеции выросло за день на 1980. Это стало рекордным суточным показателем в стране за все время пандемии. Об этом сообщили в агентстве здравоохранения Швеции в среду, 28 октября.

Кроме того, отмечается, что за последние 24 часа в стране зарегистрировали девять смертельных случаев среди пациентов с подтвержденным анализом на COVID. Таким образом, общее число скончавшихся пациентов достигло 5927.

Всего в Швеции с начала пандемии было выявлено более 117 тысяч случаев заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

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