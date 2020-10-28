Власти Швейцарии исключили РФ из списка стран, по прибытии из которых необходим карантин

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Власти Швейцарии приняли решение исключить Россию из списка государств, по прибытии из которых требуется прохождение 10-дневного карантина. Об этом стало известно в среду, 28 октября, из нового документа федерального управления здравоохранения страны.

В обновленном списке оставили только четыре страны, в которых, по критериям Берна, особенно высок риск заражения. Это Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. Отмечается, что за несоблюдение карантина по прибытии из указанных стран грозит штраф 10 тысяч франков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Швейцарии увеличилось за последние сутки на 8593 и достигло показателя 135 197. Известно, что с 29 октября в стране ввели новые ограничения для борьбы с распространением вируса. В частности, граждане должны носить маски во всех общественных местах, в том числе и вне помещений. Также был введен запрет на общественные мероприятия с числом участников более 50 человек.

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