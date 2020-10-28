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Власти Швейцарии исключили РФ из списка стран, по прибытии из которых необходим карантин
Фото: pixabay.com

Власти Швейцарии исключили РФ из списка стран, по прибытии из которых необходим карантин

Евгения Звощик

Внешняя политика

Власти Швейцарии приняли решение исключить Россию из списка государств, по прибытии из которых требуется прохождение 10-дневного карантина. Об этом стало известно в среду, 28 октября, из нового документа федерального управления здравоохранения страны.

В обновленном списке оставили только четыре страны, в которых, по критериям Берна, особенно высок риск заражения. Это Андорра, Армения, Бельгия и Чехия. Отмечается, что за несоблюдение карантина по прибытии из указанных стран грозит штраф 10 тысяч франков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в Швейцарии увеличилось за последние сутки на 8593 и достигло показателя 135 197. Известно, что с 29 октября в стране ввели новые ограничения для борьбы с распространением вируса. В частности, граждане должны носить маски во всех общественных местах, в том числе и вне помещений. Также был введен запрет на общественные мероприятия с числом участников более 50 человек.

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