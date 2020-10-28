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Рекордное число заражений коронавирусом за сутки зафиксировали в Италии
Фото: pixabay.com

Рекордное число заражений коронавирусом за сутки зафиксировали в Италии

Евгения Звощик

В мире

За минувшие сутки в Италии зафиксировали рекордное число случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции — 24 991. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны в среду, 28 октября.

Помимо этого, скончались 205 пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19. Уточняется, что большой рост случаев инфицирования наблюдается на севере Ломбардии — там за сутки выявили более семи тысяч новых заражений, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в Италии ужесточили ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, в стране закрылись кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. В свою очередь рестораны, бары и другие заведения питания продолжат работу с ограничениями по времени — до шести вечера.

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