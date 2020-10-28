Трамп заявил, что в США нет свободы прессы

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что в Штатах нет свободы прессы. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, вместо свободы в США наблюдается замалчивание событий или «просто фейковые новости».

— За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании. А возможно, даже хуже, — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что необходимо отозвать раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

The USA doesn’t have Freedom of the Press, we have Suppression of the Story, or just plain Fake News. So much has been learned in the last two weeks about how corrupt our Media is, and now Big Tech, maybe even worse. Repeal Section 230! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

Кроме того, Трамп добавил, что СМИ и крупные технологические компании «не освещают коррумпированность» его соперника в президентской гонке — Джо Байдена.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

Читайте также: Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа и оставили загадочное послание