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Трамп заявил, что в США нет свободы прессы
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп заявил, что в США нет свободы прессы

Евгения Звощик

В мире

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что в Штатах нет свободы прессы. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, вместо свободы в США наблюдается замалчивание событий или «просто фейковые новости».

— За последние две недели мы узнали так много о том, насколько коррумпированы наши СМИ, а теперь и крупные технологические компании. А возможно, даже хуже, — отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что необходимо отозвать раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Кроме того, Трамп добавил, что СМИ и крупные технологические компании «не освещают коррумпированность» его соперника в президентской гонке — Джо Байдена.

Напомним, выборы главы американского государства назначены на 3 ноября. В президентской гонке будет участвовать нынешний президент США Дональд Трамп. Его соперником станет кандидат от Демократической партии и бывший вице-президент США Джо Байден.

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