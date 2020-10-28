Авторы снимков со скейтбордом выиграли безлимитную «Тройку»

Фото: Департамент транспорта Москвы / Алексей Курчаков

Победителей фотоконкурса со скейтбордами выбрали в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта города в среду, 28 октября.

Четыре работы признаны победившими в конкурсе. Авторы снимков получат безлимитные карты «Тройка».

— Каждая работа — отдельная история и маленький фотошедевр. Спасибо, что подошли к конкурсу с такой душой и фантазией, — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Главный приз выиграл Алексей Курчаков. Он «прокатил» на скейтборде электробус.

Ранее сообщалось, что для учащихся столичных школ организовали конкурс «По музеям в тапочках», который пройдет до 10 ноября.

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