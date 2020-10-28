Еще 66 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 66 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 6644 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в среду, 28 октября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее врач объяснил, почему самолечение от COVID-19 приводит к тяжелым последствиям.

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