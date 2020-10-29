«Зачем себя так уродовать?»: внешность Веры Алентовой на фото удивила фанатов

Вера Алентова недавно отпраздновала 78-летие / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Лицо актрисы Веры Алентовой на новом снимке с коллегой Дарьей Поверенновой неприятно удивило ее многочисленных поклонников. Внешность артистки изменилась настолько, что некоторые пользователи не сразу узнали своего кумира.

Фото со звездой фильма «Москва слезам не верит» Повереннова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. В сопровождении к кадру актриса сообщила, что не виделась с коллегой с февраля 2019 года, но она все также бодра и полна энергии. Также артистка отметила, что считает себя везунчиком, так как имеет возможность работать с легендой отечественного кино и общаться с этим потрясающим человеком. В конце поста она поинтересовалась у подписчиков, какие картины с участием Алентовой нравятся им больше всего.

Однако пользователи высказались не только по поводу творчества жены Владимира Меньшова, они стали обсуждать изменившуюся внешность актрисы. Многие признались, что сейчас артистку невозможно узнать. Одна из фанаток написала, что пока не прочитала пост Поверенновой, не поняла о ком идет речь. Подписчики отметили, что Алентова в советские годы была настоящей красавицей, а пластические операции сделали ее лицо ужасным.

«Как же ее изменила пластика, была Алентова, а стала…»; «Да, узнать Алентову просто невозможно. Я вообще, пока не прочитала фамилию, даже не поняла кто это?!»; «О, боже. Алентова — просто жесть, зачем себя так уродовать? Достойно надо старость принимать», — оставили комментарии пользователи.

Ранее пластический хирург рассказал о косметических процедурах Веры Алентовой.

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