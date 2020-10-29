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Названы самые популярные у российских туристов направления на Новый год
Фото: sochi.ru/ Официальный портал города-курорта Сочи

Названы самые популярные у российских туристов направления на Новый год

Юлия Курганова

Туризм

Две трети бронирований путевок на новогодние праздничные дни, которые сделали россияне, приходится на поездки по стране. Об этом сообщает портал TourDom.ru. со ссылкой на данные о продажах путевок турагентства Level.travel.

Так, самыми популярными туристическими направлениями стали сочинские отели, на которые приходится больше 50 процентов всех бронирований. Также много россиян хотят отдохнуть на Новый год в Крыму и Калининградской области. Кроме того, популярным местом для туристов стали Казань, курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Средняя стоимость тура составляет около 57 тысяч рублей.

Среди международных направлений наибольшим спросом пользуется Турция — 16 процентов бронирований россиян приходится на эту страну. При этом средний чек на отдых в Турции составляет 112 тысяч рублей. Также популярны у туристов Египет, Танзания, Куба и Абхазия.

Читайте также: Турция vs Куба: как изменятся туристические предпочтения россиян в ноябре

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