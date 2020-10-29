Названы самые популярные у российских туристов направления на Новый год

Фото: sochi.ru/ Официальный портал города-курорта Сочи

Две трети бронирований путевок на новогодние праздничные дни, которые сделали россияне, приходится на поездки по стране. Об этом сообщает портал TourDom.ru. со ссылкой на данные о продажах путевок турагентства Level.travel.

Так, самыми популярными туристическими направлениями стали сочинские отели, на которые приходится больше 50 процентов всех бронирований. Также много россиян хотят отдохнуть на Новый год в Крыму и Калининградской области. Кроме того, популярным местом для туристов стали Казань, курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Средняя стоимость тура составляет около 57 тысяч рублей.

Среди международных направлений наибольшим спросом пользуется Турция — 16 процентов бронирований россиян приходится на эту страну. При этом средний чек на отдых в Турции составляет 112 тысяч рублей. Также популярны у туристов Египет, Танзания, Куба и Абхазия.

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