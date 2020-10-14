Турция vs. Куба: как изменятся туристические предпочтения россиян в ноябре

Фото: pexels.com / B Schus

В среду, 14 октября, стало известно о возобновлении авиасообщения еще с тремя странами. Теперь россияне могут без пересадок попасть на Кубу, в Сербию и Японию. Это открывает гораздо больше перспектив для восстановления выездного туризма. Отом, насколько востребованы «новые» старые направления, «Вечерняя Москва» спросила у представителей туриндустрии.

Кроме возобновления авиасообщения еще с тремя странами, оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией было принято решение увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Также стало известно, что в конце октября стартуют полеты на Занзибар.

Да здравствует Остров свободы!

Как отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, конечно же, с точки зрения туризма из вновь открытых стран наибольшим спросом будет пользоваться Куба.

— Уже в первых числах ноября наши туристические компании поставят четыре еженедельных рейса на кубинские курорты-острова, и это будут туристические рейсы, что будет способствовать доступности путешествий, — рассказал спикер.

Если для Кубы характерны пакетные туры, то у индивидуальных путешественников и у любителей туров выходного дня будет востребована Сербия. А вот с Японией туристам придется, видимо, повременить, потому как авиасообщение с ней открывается скорее в гуманитарных целях — для студентов, сотрудников различных компаний и представителей бизнеса. Для тех, кто теоретически сможет выдержать обязательный 14-дневный карантин.

Впрочем, по словам директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, при относительно либеральных условиях въезда каждая из этих стран была бы сейчас востребована, а не только Куба и Сербия. Похожего мнения придерживается и Дмитрий Горин.

— Решения сейчас принимаются в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Открытие Турции показало, что, несмотря на полмиллиона путешественников из России ежемесячно, это никак не сказалось на ухудшении эпидемиологической обстановки. Статистика от МИД и Минздрава говорит о минимальных цифрах по фактам заболевания. В туристических странах все хорошо. Куба крайне стабильна, для туристов действует бесплатный ПЦР-тест. ОАЭ тоже. В Японии цифры другие, но это не про туризм. Поэтому ситуация стабильная, — констатировал он.

Логичные движения

Александр Осауленко также считает, что текущие решения по открытию границ вполне адекватны.

— В принципе, данные шаги соответствуют и логике, которая в последнее время озвучивается и властями страны, и Всемирной организацией здравоохранения, считающей, что жесткие карантинные меры ничего хорошего и эффективного с точки зрения борьбы с пандемией не несут, — отметил глава «Турпомощи».

Правда, пока самым доступным заграничным направлением по-прежнему остается Турция с ее бархатным сезоном. Цены туров на Кубу и Занзибар стартуют от 120–140 тысяч рублей за 10 дней на двоих в зависимости от категории отеля. При этом на Остров свободы, как утверждают опрошенные «ВМ» турагенты, можно ехать практически в любое время и это дешевле, чем на Мальдивы.

— На Карибах всегда тепло и хорошо, так что скоро начнем их продавать, — радуется менеджер Екатерина, работающая в одном из туристических агентств.

Статистика заражений

Что же касается эпидситуации в открытых странах 14 октября, то ее и вправду нельзя назвать тяжелой.

По данным, размещенным на сайте coronavirus-monitor, на Кубе выявлено 18 новых заражений COVID-19. Всего же их с начала пандемии — 6035 из 11 миллионов населения, выздоровели 5653 человека, 123 человека скончались.

В Сербии 14 октября 245 новых заражений, 35 251 зараженный за все время из почти семи миллионов граждан, 31 536 человек выздоровели и 768 скончались.

Япония статистикой радует больше всех, с учетом 125-миллионного населения: 467 новых случаев, 90 140 заражений за все время, 83 158 человек выздоровевших, 1638 умерших.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: В АТОР назвали популярные направления для новогодних путешествий