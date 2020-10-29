Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Город

За последние сутки еще 3780 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество тех, кто вылечился, увеличилось до 303 831 человека, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее инфекционист Минздрава сообщил, когда завершится рост заболеваемости COVID-19. По его словам, это будет через три недели. Также, комментируя возможность третьей волны коронавируса в стране, инфекционист подчеркнул, что мир впервые вошел в эпидемический сезон ОРВИ вместе с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российские специалисты создали нейросеть, распознающую COVID-19 по звуку кашля

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Все мнения
О проекте