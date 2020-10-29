Еще 3780 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За последние сутки еще 3780 человек вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что количество тех, кто вылечился, увеличилось до 303 831 человека, передает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее инфекционист Минздрава сообщил, когда завершится рост заболеваемости COVID-19. По его словам, это будет через три недели. Также, комментируя возможность третьей волны коронавируса в стране, инфекционист подчеркнул, что мир впервые вошел в эпидемический сезон ОРВИ вместе с COVID-19.

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