«Хороша со всех сторон»: Екатерина Климова поразила подписчиков новым фото

Фото: instagram.com/klimovagram

Российская актриса Екатерина Климова поделилась новой публикацией в своем Instagram-аккаунте. Она поинтересовалась у своих подписчиков, какая сторона ее лица «рабочая».

— В кино принято считать, что у артиста есть только одна рабочая сторона лица. Я так и не смогла понять, какая у меня... А вы как думаете — правая или левая? — спросила актриса у своих фанатов.

Восторженные поклонники кинозвезды оставили под фото множество комплиментов.

«Вы прекрасны во всех ракурсах, Катюша»; «У такой невероятной артистки, как вы, просто не может быть какой-то одной лучшей стороны»; «Катя, вам ли об этом спрашивать? Вы очаровательны в любом ракурсе»; «Хороша со всех сторон», — написали они.

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