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«Жизни не хватит»: Пашаев объяснил, почему Добровинский не сможет вернуть статус адвоката
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Жизни не хватит»: Пашаев объяснил, почему Добровинский не сможет вернуть статус адвоката

Рафаэль Залян

Происшествия

Лишение Александра Добровинского статуса адвоката — это его плата за нечестное ведение дела и хайп. Об этом заявил экс-оппонент Добровинского в деле актера Михаила Ефремова правозащитник Эльман Пашаев.

В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» он признался, что ему жаль коллегу, поскольку для возвращения статуса адвоката нужно сдать сложный экзамен по юриспруденции.

— Добровинский ведь получал этот статус еще в 90-е, когда нужно было всего лишь бумажку подписать о том, что ты вступаешь в эти ряды. А теперь для возвращения в эту систему необходимо пройти сложнейшие испытания, которые честным путем никогда не сдать. Я сам четырежды пытался. А ему и жизни не хватит, чтобы это сделать, — заметил Пашаев.

Он также предположил, что лишение статуса адвоката частично связано с постоянным желанием Добровинского хайпиться на громком деле:

— Он поплатился за то, что лил грязь в мою сторону, давал неподтвержденную информацию журналистам, а вернее, дезинформацию. Добровинский постоянно нес бред, выдумывая новые версии ДТП в деле Ефремова. То у него вместо (погибшего водителя Сергея — прим. «ВМ») Захарова за рулем был инопланетянин, то хакеры, то еще какие-то существа.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что его экс-оппонент часто «устраивал пакости и постоянно очернял его личность».

О лишении Добровинского статуса адвоката сообщили в четверг, 29 октября, в Адвокатской палате Москвы. Причина такого решения пока не оглашается. Известно, что в отношении Добровинского начато два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу о ДТП с участием Ефремова.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Михаил ЕфремовадвокатЭльман Пашаев
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