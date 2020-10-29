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Названы сроки принятия решения по продлению программы льготной ипотеки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Названы сроки принятия решения по продлению программы льготной ипотеки

Юлия Захарова

Общество

Решение по дальнейшему продлению программы льготной ипотеки российские власти примут к концу первой половины 2021 года. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

— Есть решение о продлении этой программы на первое полугодие следующего года. Я думаю, что к концу первого полугодия мы посмотрим, как складывается ситуация вокруг ипотеки, и примем решение о дальнейшей судьбе этой программы, — заявил министр в эфире телеканала РБК ТВ.

Ранее стало известно, что правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Льготную ипотеку будут выдавать россиянам на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита, которую могут предоставить жителям столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составит 12 миллионов рублей. Для других регионов эта сумма составит шесть миллионов рублей.

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ипотекаМинфин РФАнтон Силуанов
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