«Работайте»: Воробьев пообещал не закрывать кафе и рестораны Подмосковья

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Кафе и рестораны Московской области не планируется закрывать на фоне осложненной ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в четверг, 29 октября.

Он уточнил, что задача властей — сохранить малое и среднее предпринимательство в области.

— Мы понимаем, что это сложный бизнес, и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать, — заявил губернатор в эфире телеканала «360».

Воробьев напомнил заведениям общественного питания о санитарных правилах. Сотрудники ресторанов, кафе и других точек должны носить средства защиты. По мнению главы Подмосковья, бизнес должен заботиться о своих гостях.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться для жителей региона в январе 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Подмосковья Андрей Воробьев привился от коронавируса