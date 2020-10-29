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«Работайте»: Воробьев пообещал не закрывать кафе и рестораны Подмосковья
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Работайте»: Воробьев пообещал не закрывать кафе и рестораны Подмосковья

Вероника Кузьминова

Здоровье

Кафе и рестораны Московской области не планируется закрывать на фоне осложненной ситуации из-за коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в четверг, 29 октября.

Он уточнил, что задача властей — сохранить малое и среднее предпринимательство в области.

— Мы понимаем, что это сложный бизнес, и сохранить его чрезвычайно тяжело в данной ситуации. Поэтому работайте, мы не собираемся вас закрывать, — заявил губернатор в эфире телеканала «360».

Воробьев напомнил заведениям общественного питания о санитарных правилах. Сотрудники ресторанов, кафе и других точек должны носить средства защиты. По мнению главы Подмосковья, бизнес должен заботиться о своих гостях.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться для жителей региона в январе 2021 года.

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