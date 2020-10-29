Лукашенко: Полученные за границей дипломы перестанут признавать в Белоруссии

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Полученные за границей дипломы перестанут признаваться в Белоруссии. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

— Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей, — отметил он.

По его словам, некоторые страны готовы принимать студентов из Белоруссии, однако в вузах «предостаточно» людей, которые «умеют разговаривать» на иностранных языках. Кроме того, заведения смогут предложить возможность обучения лишь небольшому количеству «талантливых» молодых людей, сообщает БелТА.

— Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут, — заключил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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