Москва допустила передачу Азербайджану семи занятых Арменией районов

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Россия допускает передачу Азербайджану семи занятых Арменией районов. Об этом в четверг, 29 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее, — отметил глава государства.

По его словам, началом конфликта стали этнические столкновения, а руководство СССР не принимало мер по защите безопасности людей. Путин также привел слова Баку о том, что семь районов изначально принадлежали Азербайджану и не имели отношения к Армении. Однако Армения взяла их под контроль, так как стремилась сохранить человеческие жизни.

— У каждого своя правда. Здесь нет простых решений, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что решить конфликт можно с помощью компромисса, который устроил бы обе стороны, передает Интерфакс.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, являясь частью Азербайджана и занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством РФ, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября, однако в тот же день обвинили друг друга в нарушении соглашений.

17 октября Армения и Азербайджан вновь объявили гуманитарное перемирие с полуночи воскресенья, 18 октября. Однако уже ночью обе стороны еще раз обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

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