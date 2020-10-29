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ЦСКА и загребское «Динамо» сыграли вничью в матче Лиги Европы УЕФА
Фото: Официальный Twitter-аккаунт ЦСКА / @pfc_cska

ЦСКА и загребское «Динамо» сыграли вничью в матче Лиги Европы УЕФА

Вероника Кузьминова

Спорт

Московский ЦСКА и загребское «Динамо» сыграли вничью во втором туре группового этапа футбольной Лиги Европы. За время матча игроки не забили ни одного гола.

Встреча проходила на домашней арене армейцев. Для московской команды это вторая ничья в матчах группового этапа.

Следующую игру ЦСКА проведет с голландским «Фейенордом». Матч назначен на четверг, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА с большим отрывом выиграл в матче с тульским «Арсеналом» в понедельник, 26 октября. Армейцы поднялись на вторую строчку в рейтинге Российской премьер-лиги (РПЛ).

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