Мишустин проведет совещание по плану достижения национальных целей

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Председатель правительства России Михаил Мишустин намерен провести совещание по Единому плану достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030-го. Об этом в четверг, 29 октября, рассказали в пресс-службе кабмина.

Ранее Мишустин заявлял, что работа над планом завершена. В документе будут указаны приоритеты на ближайшие 10 лет, целью которых является улучшение уровня жизни. По словам главы правительства, важно обеспечить такое ведение политики, чтобы каждый гражданин ощутил «позитивный эффект».

Кроме того, по словам премьер-министра, Россию может ожидать ряд демографических и экономических сложностей. Меры реагирования содержатся в разработанном плане, передает РИА Новости.

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