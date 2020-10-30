Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 октября
В пятницу, 30 октября, столичный регион по-прежнему будет находиться под действием антициклона. Он обеспечивает облачную погоду без осадков.
Температура воздуха в Москве составит семь-девять градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от пяти до десяти градусов тепла.
Ветер прогнозируется южный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземных слоях атмосферы останутся в пределах нормы. Влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что к концу текущей недели в столичном регионе ожидаются заморозки.
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