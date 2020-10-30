Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 59,8 миллиона тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора в пятницу, 30 октября.

За сутки медики провели 582 тысячи COVID-тестов. Под наблюдением врачей остаются 380 тысяч человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились 44 351 506 человек, 1 171 255 из них скончались.

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